​Хорваты отыгрались в игре с Японией, забил Перишич

Продолжается матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Японии и Хорватии. Вскоре после начала второго тайма – на 55-й минуте – команда Златко Далича смогла уравнять количество единиц на табло. После подачи справа из глубины хороший удар головой нанёс Иван Перишич. Мяч ударился о газон перед вратарём, что усложнило задачу последнему.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Япония – Хорватия можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Команда, которая выиграет этот матч, в 1/4 финала чемпионата мира сыграет против Бразилии или Южной Кореи.