Гвардиол: «Надеюсь, для Модрича это не последний чемпионат мира»

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол поделился настроем перед матчем против Японии.

Встреча пройдёт 5 декабря в рамках 1/8 финала чемпионата мира.

«В нашей полузащите выступают такие игроки, как Лука Модрич, Марсело Брозович, Матео Ковачич – мы не должны никого бояться. Надеюсь, чемпионат мира в Катаре – не последний для Луки, но мы в любом случае хотим достичь максимальных высот на этом турнире.

Япония – непростой соперник: многие футболисты этой сборной выступают в Бундеслиге, они очень трудолюбивы и полностью выкладываются на протяжении всех 90 минут, их невозможно сломить», – отметил на пресс-конференции Гвардиол, представляющий «РБ Лейпциг».