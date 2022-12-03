​Брозович – лучший игрок ЧМ по преодолённой дистанции

Полузащитник национальной сборной Хорватии Марсело Брозович стал лучшим игроком групповой стадии чемпионата мира по преодолённой дистанции. Футболист «шашечных» в матчах против Марокко, Канады и Бельгии преодолел 39,62 километра.

Напомним, что сборная Хорватии в своей группе смогла набрать пять очков. Команда Златко Далича заняла второе место, пропустив вперёд Марокко.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Хорватии сыграет против Японии. Матч пройдёт в понедельник, 5 ноября.

Добавим, что на клубном уровне Марсело Брозович представляет миланский «Интер».