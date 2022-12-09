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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Карпин рассказал, как отреагировал на вылет Японии с чемпионата мира

09 Декабря 2022 • 17:13 Комментировать
Япония
1:1
Хорватия
окончен после пенальти

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, как отреагировал на вылет национальной команды Японии с чемпионата мира в Катаре.

«Было немного грустно, что японцы не прошли дальше», - передает слова специалиста издание Sport24.

Напомним, что сборная Японии встречалась с командой Хорватии в первом раунде плей-офф чемпионата мира – 2022. Игровое время матча завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались европейцы – 3:1.

Сегодня, 9 декабря, сборная Хорватии поборется с командой Бразилии за путевку в полуфинал мундиаля.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная Японии
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