Карпин рассказал, как отреагировал на вылет Японии с чемпионата мира

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, как отреагировал на вылет национальной команды Японии с чемпионата мира в Катаре.

«Было немного грустно, что японцы не прошли дальше», - передает слова специалиста издание Sport24.

Напомним, что сборная Японии встречалась с командой Хорватии в первом раунде плей-офф чемпионата мира – 2022. Игровое время матча завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались европейцы – 3:1.

Сегодня, 9 декабря, сборная Хорватии поборется с командой Бразилии за путевку в полуфинал мундиаля.