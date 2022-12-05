​Вратарь Хорватии отбил три пенальти в послематчевой серии

Матч 1/8 финала чемпионата мира - 2022 между сборными Японии и Хорватии продлился почти три часа. После 120 минут на табло стадиона в Катаре горели две единицы, и впервые на этом турнире дело дошло до серии пенальти.

Главным героем серии одиннадцатиметровых ударов стал вратарь национальной сборной Хорватии Доминик Ливакович. Ему удалось отбить три удара японских футболистов.

Сборная Хорватии обыграла Японию по пенальти и теперь ждёт соперника по четвертьфиналу в матче Бразилия – Южная Корея.

Отметим, что на клубном уровне 27-летний Доминик Ливакович представляет загребское «Динамо».