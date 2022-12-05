Кечинов: «Я ожидал, что японцы пройдут дальше»

Бывший футболист столичного «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал исход матча Хорватии и Японии в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Я ожидал, что японцы пройдут дальше. И игра показывала, что они не слабее хорватов. Японцы забили, могли ещё, имели небольшое, но территориальное преимущество. Если бы хорваты не создали этот момент и не забили, то японцы бы прошли дальше. На мой вкус, японцы сильнее хорватов. Костяк Хорватии уже в возрасте. И дальше им будет пройти уже очень сложно, шансов практически нет», — сказал Кечинов в интервью изданию «РБ Спорт».

Эксперт отметил качество Доминика Ливаковича, который отбил три удара в рамках послематчевой серии, однако, по его мнению, пенальти являются лотереей. По словам экс-форварда «красно-белых», Япония, обыгравшая Испанию и Германию, доказала, что обладает хорошей командой.

Напомним, что вице-чемпионы мира прошли своего соперника в серии пенальти, выиграв со счётом 3:1.