​Япония повела в матче с Хорватией в конце первого тайма

В понедельник матч 1/8 финала чемпионата мира проводят сборные Японии и Хорватии. «Синие самураи» смогли открыть счёт в конце первого тайма – на 44-й минуте. После подачи в штрафную площадь и удачного отскока Дайдзэн Маэда точно пробил с близкой дистанции.

Следить за дальнейшим развитием событий в игре Япония – Хорватия можно в текстовой трансляции.

Стоит напомнить, что сборная Японии на этом чемпионате мира смогла удивить. Японцы вышли из своей группы с первого места, обыграв Германию и Испанию с одинаковым счётом 2:1.

Добавим, что победитель дуэли Япония – Хорватия в четвертьфинале чемпионата мира сыграет с победителем в паре Бразилия – Южная Корея.