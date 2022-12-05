Сулейманов: «Наша национальная команда очень сильная»

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов рассказал о своём желании попасть в состав национальной сборной России.

22-летний футболист поддержал идею перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола, а также отметил, что при Валерии Карпине на посту главного тренера наша национальная становится только сильнее.

«Если мы через Азиатскую конфедерацию будем прогрессировать и идти дальше, переходя в хорошие клубы, то почему нет? Наша национальная команда очень сильная. Дай бог, Валерий Георгиевич выйдет на меня и позовёт в сборную», — цитирует Сулейманова Metaratings.

Напомним, что весной ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия во всех международных турнирах. В текущем году команда Карпина провела три товарищеские встречи: против Кыргызстана (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

В нынешнем сезоне Сулейманов провёл в составе «Пари НН» 21 матч, забив девять голов и отдав одну результативную передачу.