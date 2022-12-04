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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Нагатомо - о матче с Хорватией: «Главное для победы – проявить мужество»

04 Декабря 2022 • 19:52 Комментировать
Япония
...
Хорватия
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Через 20 ч. 30 мин.

Ветеран сборной Японии Юто Нагатомо поделился ожиданиями от завтрашней игры со сборной Хорватии в рамках плей-офф чемпионата мира в Катаре. Очный матч состоится в 18:00.

«Главное, что нужно для победы – проявить мужество», - цитирует игрока BBC.

Японец сравнил футбол с боем самураев и добавил, что как бы самурай не чистил и не полировал своё оружие перед битвой, оно будет бесполезно, если у бойца не будет морально-волевой силы и мужества.

Сборная Японии сенсационно вышла в плей-офф с первого места группы Е на чемпионате мира в Катаре, оставив в неудачниках сборную Германии. В первом туре группового этапа японцы обыграли немцев (2:1), после проиграли команде Коста-Рики (0:1), но в решающем туре вновь сенсационно победили – теперь сборную Испании (2:1).

Сборная Хорватии заняла вторую строчку в соседней группе F.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Японии Юто Нагатомо
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ЯПОНИЯ ХОРВАТИЯ
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