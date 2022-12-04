Тите: «Данило готов сыграть против Южной Кореи, Сандро - нет»

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о состоянии здоровья защитников команды Алекса Сандро и Данило, которые не смогли принять участие в последнем матче группового этапа чемпионата мира в Катаре из-за травм.

«Алекс Сандро отсутствует в общей группе, он не в том физическом и психологическом состоянии, чтобы играть. Мы не собираемся выпускать его на поле в матче 1/8 финала. Что касается Данило, то он завтра будет готов сыграть», — сказал Тите на пресс-конференции перед матчем с командой Южной Кореи.

Напомним, что поединок между Бразилией и Южной Кореей состоится 5 декабря в 22:00 по московскому времени.