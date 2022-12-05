Сычёв – о ЧМ-2022: «Эмоции, радость, великолепная игра звёзд перекрывает весь негатив»

Обладатель бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года Дмитрий Сычёв прокомментировал проходящий в Катаре чемпионат мира.
«Многое уже было сказано, что чемпионат необычный. Но футбол перекрывает всё. Эмоции, радость, великолепная игра звёзд перекрывает весь негатив», - приводит слова Сычёва «Матч ТВ».
Среди фаворитов проходящего мирового первенства спортсмен выделил национальные сборные Франции и Бразилии, отметив, что для последних из этого небольшого списка каждый матч становится настоящим праздником.
Футболист признался, что хотел бы увидеть в деле звёздного южноамериканского игрока Неймара.
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