Мор: «У сборной Бразилии большой потенциал, они даже не до конца его проявили»

Бывший защитник владивостокского клуба «Луч-Энергия» Эдуард Мор прокомментировал поединок между сборными Бразилии и Южной Кореи.

«Думаю, что у сборной Бразилии большой потенциал, они даже не до конца его проявили. Они будут прибавлять по ходу турнира», - приводит слова Мора «Матч ТВ».

Также специалист признался, что положительные эмоции у него вызвали выступления национальной команды Южной Кореи, однако он считает, что азиатский коллектив уже достиг своего максимума на турнире.

Поединок между южноамериканской и азиатской сборными уже начался, за прямой трансляцией вы можете следить на нашем сайте.