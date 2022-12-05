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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Винисиус хочет разорвать контракт с Nike

05 Декабря 2022 • 11:26 Комментировать
Бразилия
...
Южная Корея
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Через 7 ч. 32 мин.

Молодая звезда бразильской национальной команды Винисиус Жуниор намерен прекратить сотрудничество с компанией Nike.

По информации издания O Globo, форвард мадридского «Реала» выступает в паре обуви из прошлых коллекций американского производителя спортивной одежды, а сама фирма уже убрала нападающего из своих рекламных кампаний. Сообщается, что Винисиус поручил дело своим юристам, а первая попытка была предпринята во время второй половины прошлого сезона после аналогичной ситуации.

Напомним, что контракт бразильца с Nike действует до 2028 года. Главными амбассадорами американского бренда являются Криштиану Роналду, Неймар и Килиан Мбаппе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Nike Винисиус Жуниор
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БРАЗИЛИЯ ЮЖНАЯ КОРЕЯ
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