Винисиус хочет разорвать контракт с Nike

Молодая звезда бразильской национальной команды Винисиус Жуниор намерен прекратить сотрудничество с компанией Nike.

По информации издания O Globo, форвард мадридского «Реала» выступает в паре обуви из прошлых коллекций американского производителя спортивной одежды, а сама фирма уже убрала нападающего из своих рекламных кампаний. Сообщается, что Винисиус поручил дело своим юристам, а первая попытка была предпринята во время второй половины прошлого сезона после аналогичной ситуации.

Напомним, что контракт бразильца с Nike действует до 2028 года. Главными амбассадорами американского бренда являются Криштиану Роналду, Неймар и Килиан Мбаппе.