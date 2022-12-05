Неймар удвоил перевес сборной Бразилии в игре с корейцами

Матч 1/8 финала чемпионата мира против Бразилии начался для команды Южной Кореи просто кошмарно. Уже в самом дебюте защитники «забыли» в центре штрафной Винисиуса, который пробил на исполнение в правую девятку. Достаточно быстро Ришарлисон получил по ногам у ворот соперника - пенальти. К мячу подошел Неймар и после медленного разбега пробил низом в правую часть ворот. Голкипер же после танцев на ленточке не угадал направление удара и не смог выручить - 2:0.

Бразильцы приблизились к тому, чтобы стать соперником команды Хорватии в четвертьфинале.

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