Бразилия помимо Жезуса лишилась ещё одного футболиста на остаток чемпионата мира

Сборная Бразилии лишилась ещё одного футболиста на оставшуюся часть чемпионата мира. Напомним, сегодня стало известно о травме нападающего Габриэля Жезуса, который не успеет восстановиться даже к финалу турнира.

Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сообщает, что остаток мундиаля также пропустит левый защитник Алекс Теллес, который получил травму во вчерашнем матче третьего тура группового этапа с Камеруном.

Теллес не был основным левым защитником сборной Бразилии, но его потеря всё равно повлияет на глубину состава «пентакампеоне». В нынешнем сезоне Алекс отметился двумя результативными передачами за «Севилью» в чемпионате Испании.