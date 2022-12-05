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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Силва — о матче против сборной Южной Кореи: «Это будет непростая игра»

05 Декабря 2022 • 11:41 Комментировать
Бразилия
...
Южная Корея
1 1.25 X 5.80 2 13.00
Через 7 ч. 53 мин.

Капитан бразильской национальной команды Тьяго Силва высказался о предстоящей встрече 1/8 финала ЧМ-2022 против сборной Южной Кореи.

«Это будет непростая игра. Мы знаем сильные стороны Южной Кореи, которая любит атакующий футбол и владение. Сегодня мы физически готовы к этому сложному матчу и не думаем, что это будет легко», — цитирует футболиста «Челси» издание O Dia.

Игрок отметил, что победа над корейцами со счётом 5:1 в товарищеской встрече не имеет ничего общего с поединком чемпионата мира. Силва рассказал об уважении соперника, выделив и его путь на нынешнем турнире.

Напомним, что матч между Бразилией и Южной Кореей пройдёт сегодня, 5 декабря. Стартовый свисток арбитра назначен на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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БРАЗИЛИЯ ЮЖНАЯ КОРЕЯ
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