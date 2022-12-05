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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Бразилии играючи разгромила Южную Корею, ещё раз предъявив свои претензии на титул

05 Декабря 2022 • 23:57 Комментировать (8)
Бразилия
4:1
Южная Корея
окончен

В плей-офф чемпионата мира схлестнулись сборные Бразилии и Южной Кореи.

Протокол игры  
Бразилия4:1Южная Корея
(1:0) Винисиус Жуниор7'  
(2:0) Неймар13'  
(3:0) Ришарлисон29'  
(4:0) Пакета Лукас36'  
  76'Сын-Хо Пайк (4:1)
Алиссон Бекер 80' (Вевертон Перейра ( 80') Милитао Эдер 63' (Алвес Дани ( 63') Маркиньос МаркосСилва ТьягоДанило Луис 72' (Мартинелли Габриэл ( 72') Пакета ЛукасКаземиро КарлосРафинья ДиасНеймар 80' (Родриго ( 80') Винисиус Жуниор 72' (Бремер Глейсон ( 72') Ришарлисон
Запасные: Фабиньо ЭнрикеГимараэс БруноЭдерсон МораесАнтониФред СантосРибейро ЭвертонПедро Гильерме
Ким Сон-КюМун-Хван КимМин-Чжэ КимЁн-Гвон КимЧжин-Су Ким 46' (Хон Чхоль ( 46') У-Ён Чон  44' 46' (Джун-Хо Сон ( 46') Ин-Бом Хван 65' (Сын-Хо Пайк ( 65') Чхэ-Сон Ли II 74' (Кан-Ин Ли ( 74') Хын-Мин СонХи-Чан ХванГуэ-Сон Чо 80' (Уи-Чжо Хван ( 80')
Запасные: Чон У-Ён IIЧхан-Хун КвонТхэ-Хван Ким IIМин-Кю СонБум-Гын СонХён-У ЧоЧон-Гю ЮнЮ-Мин ЧоСанг-Хо НаКен-Вон Квон
05 декабря. Стадион "Стадион 974".

 

Сборная Южной Кореи словно в последней вагон запрыгнула в плей-офф. В компенсированное время Хван забил расслабившимся португальцам, а Уругвай не смог додавить Гану на нужный счёт. Просто волшебным образом корейцы впорхнули в плей-офф, но тут чудеса закончились. В соперниках главный фаворит чемпионата мира – сборная Бразилии. К тому же злая, что проиграла Камеруну в последнем матче, хотя 90 минут резерв Тите владел тотальным преимуществом.

К матчу 1/8 финала вернулся Неймар, Бразилия вышла основным составом, а Южная Корея постаралась начать мощно. Но получилось лишь три офсайда за шесть минут. А бразильцы как-то слишком просто счёт открыли. Первая толковая атака завершилась голом. Рафинья обыграл двух соперников, обыгрался с партнером и прострелил на второй темп. Огромное количество футболистов пролетело мимо мяча, а на дальней штанге ждал Винисиус. Принял мяч Жуниор, а затем мягко пробил в угол - 1:0.

На 13-й минуте совсем все плохо стало для Южной Кореи. Чон зазевался в своей штрафной площади, его обокрал Ришарлисон и далее получил по ногам. Арбитр моментально назначил пенальти, а Неймар его реализовал, пробив низом после движения вратаря - 2:0. К чести своей корейцы не сдались: Хван с дальней дистанции пальнул под перекладину, заставив Алиссона серьёзно размяться. Справился голкипер сборной Бразилии, а команда его в первом тайме совсем расслабилась.

Отдохнула Бразилия и на исходе получаса времени раскрутила суператаку. Ришарлисон обыграл оппонента, отдал на Каземиро, тот покатил на Тьяго Силву, который разрезал пасом на всё того же Ришарлисона. Форварду осталось лишь пробить мимо голкипера - 3:0. Ещё в первом тайме добила соперника сборная Бразилии. Винисиус с невероятной лёгкостью прошёл по левому краю, мягким черпачком забросил на дальнюю штангу, куда набежал Лукас Пакета и в касание пробил на точность - 4:0. С таким счётом команды и ушли на перерыв.

Второй тайм корейцы начали с отличного момента. Маркиньос провалился после передачи из глубины, Сон вышел на Алиссона под небольшим углом и мощно пробил, но бразильский кипер грудью удар парировал. Ответ от сборной Бразилии не заставил себя ждать. Рафинья по ходу движения к углу вратарской накрутил трёх защитников, потом из-под них пробил низом и настоящее спасение совершил голкипер Ким. А затем темп матча упал. Бразильцы решили сэкономить силы, а у корейцев они просто кончились.

На гол престижа все-таки сподобились корейцы. Каземиро на дугу штрафной площади вынес мяч после флангового навеса, а Пайк Сон-Хы ударом с лету упаковал его в правый от себя угол - 4:1. Сборная Бразилии тогда уже просто доигрывала матч, думая об 1/4 финала. А вообще очень круто сыграли пентакампеоны, ещё раз утвердив себя в звании главного фаворита мундиаля.

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Сборная Бразилии Сборная Южной Кореи
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Комментарии (8)
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Element-22
06 Декабря 2022 в 00:32
Я был в восторге в первом тайме! Я уже давно подзабыл, что футбол может быть настолько лёгким, что футбол - это праздник. Они напомнили. Когда я после матча со швейцарами писал об удивительном единении внутри команды, я и не ждал танцев от Тите ))) искренне желаю ему станцевать после финала. Даже англичанам так переживать не буду как бразильцам. Но мир несправедлив и не удивлюсь, если эту красоту прихлопнет какое-нибудь французское хладнокровие.
ARTUR
06 Декабря 2022 в 00:04
Первый тайм карнавал, просто прокатились , второй баловались ,хотели что бы Рафинья забил , кстати меня очень радует то что никто не тянет на себя одеяло ради своих рекордов , эх жалко Дани Алвес не забил , пушку от корейцев знатную урвали , мне нравятся Бразильцы ..кажется есть вариант финала Аргентина Бразилия..??
CELTIC FROST
06 Декабря 2022 в 00:15
нет. финала не будет. есть вариант такого полуфинала.не спешим с выводами. бразильцы часто легко проходят 1/8. здесь все в самом начале сложилось для них идеально. а вот дальше бывает всякое)
ARTUR
06 Декабря 2022 в 00:19
Знаю)) я до сих пор помню их фиерическую игру ,а потом тухляк в финале с теми же французами..
CELTIC FROST
06 Декабря 2022 в 00:31
да лан. они и в полуфинале тогда у голландцев только по пенальти выиграли. а их последняя феерия была как раз в 1/8 - й - против Чили)
ARTUR
06 Декабря 2022 в 00:20
Да и аргам играть с ван Галем..тож не сахар ))
Element-22
06 Декабря 2022 в 00:33
Не то что одеяло не тянут, так и пашут все! Кто ожидал, что Ришарлисон и Винисиус будут за все мячи пластаться и сзади отрабатывать? Тите стОит поаплодировать за то, что из набора звёзд и пижонов слепил команду, вне зависимости от результата.
SpsGod
06 Декабря 2022 в 00:03
Обидно за азиатский футбол, но для них это и так хороший результат.
Жаль, что Бразилия с Францией не могут встретиться раньше, хотелось бы увидеть это противостояние.

Момент с пенальти просто меня убил. Технически он был, но по сути не было.
Мы дожились до такого, что в такой ситуации любой игрок упал бы на месте Ришарлисона не потому что больно и ударили по ноге, а потому что можно упасть от любого прикосновения и выпросить пенальти - очень обидно.
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Пенальти
Япония Япония
Хорватия Хорватия
1
1
3.90 3.30 2.09
Видео
Окончен
Бразилия Бразилия
Южная Корея Южная Корея
4
1
1.27 6.00 12.00
Видео
06.12.22 в 18:00
Марокко Марокко
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