Сборная Бразилии играючи разгромила Южную Корею, ещё раз предъявив свои претензии на титул

В плей-офф чемпионата мира схлестнулись сборные Бразилии и Южной Кореи.

Сборная Южной Кореи словно в последней вагон запрыгнула в плей-офф. В компенсированное время Хван забил расслабившимся португальцам, а Уругвай не смог додавить Гану на нужный счёт. Просто волшебным образом корейцы впорхнули в плей-офф, но тут чудеса закончились. В соперниках главный фаворит чемпионата мира – сборная Бразилии. К тому же злая, что проиграла Камеруну в последнем матче, хотя 90 минут резерв Тите владел тотальным преимуществом.

К матчу 1/8 финала вернулся Неймар, Бразилия вышла основным составом, а Южная Корея постаралась начать мощно. Но получилось лишь три офсайда за шесть минут. А бразильцы как-то слишком просто счёт открыли. Первая толковая атака завершилась голом. Рафинья обыграл двух соперников, обыгрался с партнером и прострелил на второй темп. Огромное количество футболистов пролетело мимо мяча, а на дальней штанге ждал Винисиус. Принял мяч Жуниор, а затем мягко пробил в угол - 1:0.

На 13-й минуте совсем все плохо стало для Южной Кореи. Чон зазевался в своей штрафной площади, его обокрал Ришарлисон и далее получил по ногам. Арбитр моментально назначил пенальти, а Неймар его реализовал, пробив низом после движения вратаря - 2:0. К чести своей корейцы не сдались: Хван с дальней дистанции пальнул под перекладину, заставив Алиссона серьёзно размяться. Справился голкипер сборной Бразилии, а команда его в первом тайме совсем расслабилась.

Отдохнула Бразилия и на исходе получаса времени раскрутила суператаку. Ришарлисон обыграл оппонента, отдал на Каземиро, тот покатил на Тьяго Силву, который разрезал пасом на всё того же Ришарлисона. Форварду осталось лишь пробить мимо голкипера - 3:0. Ещё в первом тайме добила соперника сборная Бразилии. Винисиус с невероятной лёгкостью прошёл по левому краю, мягким черпачком забросил на дальнюю штангу, куда набежал Лукас Пакета и в касание пробил на точность - 4:0. С таким счётом команды и ушли на перерыв.

Второй тайм корейцы начали с отличного момента. Маркиньос провалился после передачи из глубины, Сон вышел на Алиссона под небольшим углом и мощно пробил, но бразильский кипер грудью удар парировал. Ответ от сборной Бразилии не заставил себя ждать. Рафинья по ходу движения к углу вратарской накрутил трёх защитников, потом из-под них пробил низом и настоящее спасение совершил голкипер Ким. А затем темп матча упал. Бразильцы решили сэкономить силы, а у корейцев они просто кончились.

На гол престижа все-таки сподобились корейцы. Каземиро на дугу штрафной площади вынес мяч после флангового навеса, а Пайк Сон-Хы ударом с лету упаковал его в правый от себя угол - 4:1. Сборная Бразилии тогда уже просто доигрывала матч, думая об 1/4 финала. А вообще очень круто сыграли пентакампеоны, ещё раз утвердив себя в звании главного фаворита мундиаля.