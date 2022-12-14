Адиев – о сборной Южной Кореи: «Играли в отличный футбол, но им всегда чего-то не хватало»

Главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал выступление команды Южной Кореи на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Временами они играли в отличный футбол, но им всегда чего-то не хватало», - приводит слова Адиева «РБ Спорт».

Также специалист отметил, что по ходу катарского турнира многие команды показали себя с незнакомой стороны и сумели произвести впечатление.

Сборная Южной Кореи вылетела с мундиаля, на стадии 1/8 финала уступив команде Бразилии со счётом 1:4.

На групповом этапе корейцы сумели обыграть португальский коллектив (2:1), забив решающий гол на последних минутах матча.