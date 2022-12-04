Бенту опасается Неймара в преддверии матча с Бразилией

Главный тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту всерьёз опасается Неймара и считает бразильскую звезду главной угрозой его команде завтра. Напомним, сборная Южной Кореи сенсационно вышла из группы Н в плей-офф чемпионата мира. И завтра сыграет с «пентакампеоне». Более грозного соперника на стадии 1/8 финала представить трудно.

«Мы были бы лицемерами, если бы сказали, что предпочитаем играть против Неймара. Мы бы предпочли, чтобы он не был на игровом поле», - цитирует Бенту Daily Mail.

А Неймар, судя по свежим новостям, находится в полном порядке. 3 декабря он уже активно тренировался со своей сборной после травмы. И, вероятно, уже завтра поможет пятикратным чемпионам мира в игре против корейцев. Матч состоится в 22:00, время московское.