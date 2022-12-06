Неймар: «Надеюсь, Пеле насладился нашей победой»

Нападающий бразильской национальной команды Неймар высказался о легендарном Пеле.

«Сейчас трудно говорить о Пеле, но мы желаем ему всего наилучшего и надеемся, что он поправится как можно быстрее. Надеюсь, он насладился нашей победой над Кореей», — приводит слова звезды «Пари Сен-Жермен» издание RMC Sport.

Напомним, что после уверенной победы во встрече 1/8 финала катарского мундиаля со счётом 4:1 бразильские футболисты во главе с Неймаром вынесли на поле плакат с изображением Пеле, который находится в госпитале из-за серьёзных проблем со здоровьем.