Дани Алвес: «То, что я могу играть за Бразилию в этом возрасте, показывает, что я уважаю эту профессию»

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес высказался о своём достижении. Ранее сообщалось, что 39-летний футболист стал самым возрастным игроком «селесао», сыгравшим на чемпионате мира.

«То, что я могу играть за Бразилию в этом возрасте и вносить свой вклад, показывает, что я уважаю эту профессию», — цитирует Алвеса Marca.

Кроме того, Алвес сравнялся по числу матчей за сборную с легендарным защитником Роберто Карлосом. Теперь на счету обоих игроков по 125 игр в футболке национальной команды.

Алвес назвал Роберто Карлоса своим кумиром, с которым, по мнению действующего футболиста, они очень похожи.

Свой следующий матч сборная Бразилии проведёт в понедельник, 5 декабря, когда в рамках 1/8 финала турнира встретится с Южной Кореей. Начало — в 22:00 по московскому времени.