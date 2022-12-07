Хван Ин Бом — о чемпионате мира: «Я горжусь тем, что сделал жителей Кореи счастливыми»

Полузащитник сборной Южной Кореи Хван Ин Бом, ранее выступавший за казанский «Рубин», высказался о разгромном поражении в матче 1/8 финала чемпионата мира против Бразилии (1:4).

По словам футболиста, он гордится тем, что смог осчастливить жителей своей страны по ходу матчей группового этапа турнира, несмотря на столь досадную неудачу в плей-офф.

«Тот факт, что я сделал всех жителей Кореи счастливыми в трёх играх группового этапа является самым значимым чувством, которое я когда-либо испытывал в своей жизни», — написал Ин Бом в своих социальных сетях.

Напомним, что на групповом этапе мундиаля Южная Корея сыграла вничью с Уругваем (0:0), уступила Гане (2:3) и обыграла Португалию (2:1). Сам Хван Ин Бом в этих встречах результативными действиями отметиться не сумел.