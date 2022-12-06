Неймар: «Мечтаем о титуле, идём к нему шаг за шагом»

Лидер атаки бразильской сборной Неймар прокомментировал победный матч против сборной Южной Кореи (4:1) в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

«Пора идти дальше. Мечтаем о титуле, идём к нему шаг за шагом. Сегодня была четвёртая игра, осталось три. Мы подготовлены, с головой сосредоточены на том, чтобы получить этот титул», - цитирует Неймара Globo.

Напомним, что в игре с корейцами звёздный игрок «ПСЖ» вернулся в строй на чемпионате мира впервые после матча с командой Сербии, где получил травму. Возвращение Неймар отметил голом с пенальти.

Бразилец добавил, что был очень напуган после полученной в первом туре группового этапа травмы. Но, к счастью, всё обошлось.

В четвертьфинале мундиаля сборная Бразили встретится с командой Хорватии. Матч назначен на 9 декабря.