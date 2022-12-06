Бразильцы четырежды забили в матче плей-офф на мундиале впервые за 24 года

Сборная Бразилии минутами ранее разгромила команду Южной Кореи в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре – 4:1. Как сообщили знатоки статистики из Opta, в последний раз эта сборная забивала четыре гола в матче плей-офф на ЧМ 24 года назад – в 1998 году, в игре против сборной Чили.

Добавим, что сегодня бразильцы забили больше голов, чем за весь групповой этап катарского мундиаля. В квартете G «пентакампеоне» встречались с сербами (2:0) и швейцарцами (1:0). А вот сборной Камеруна в третьем туре группового этапа подопечные Тите сенсационно проиграли – 0:1.

В 1/4 финала чемпионата мира в Катаре сборная Бразилии сыграет со сборной Хорватии. Матч состоится 9 декабря в 18:00.