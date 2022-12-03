Бразилия 16 раз выиграла свою группу на чемпионатах мира

Сборная Бразилии 16 раз выигрывала свою группу на чемпионате мира по футболу (считая только первый групповой этап). Это на четыре раза больше, чем сборная Германии, у которой в истории 12 первых мест по итогам группового этапа.

Добавим, «пентакампеоне» выиграли свою группу на 11 чемпионатах мира подряд, начиная с 1982 года. И даже сенсационное поражение от сборной Камеруна (0:1) 2 декабря не помешало бразильцам занять в Катаре первое место в группе G.

Напомним, сборная Бразилии впервые за 17 матчей чемпионата мира проиграла на групповой стадии.

В плей-офф мундиаля в Катаре подопечные Тите встретятся со сборной Южной Кореи, которая заняла второе место в квартете Н. Матч состоится 5 декабря.