Кин раскритиковал бразильцев за танцы после забитых голов

Бывший ирландский полузащитник «красных дьяволов» Рой Кин раскритиковал сборную Бразилии за постоянные празднования голов танцами. Напомним, накануне бразильцы разгромили команду Южной Кореи (4:1) и танцевали, отмечая голы в ворота азиатов. В пляс пустился даже тренер «пентакампеоне» Тите.

«Не люблю такое, хоть это и часть национальной культуры. Выглядит как неуважение к сопернику», - пишет слова Кина Football.London.

Теперь в четвертьфинале пятикратных чемпионов мира ждут хорваты. Встреча состоится 9 декабря в 18:00 по московскому времени. 5 декабря балканцы в серии пенальти обыграли сборную Японии.