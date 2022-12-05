Сборная Бразилии забила так быстро два гола лишь во второй раз в истории участия в чемпионате мира

Сборная Бразилии встречается с командой Южной Кореи в матче плей-офф чемпионата мира в Катаре, и уже в начале игры бразильцам удалось забить два мяча. Сперва это сделал нападающий мадридского «Реала» Винисиус, а затем пенальти удалось реализовать Неймару.

Два гола за первых тринадцать минут матча - такое в истории участия бразильской сборной в чемпионате мира уже случалось, но лишь один раз. Это было в ходе последнего победного для них чемпионата мира в 2002 году, когда Бразилия обыграла Коста-Рику со счетом 5:2 в матче группового этапа турнира. Любопытно, что прошла та игра в Сувоне - южнокорейском городе.

Следить за событиями игры между сборными Бразилии и Южной Кореи в рамках плей-офф финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.