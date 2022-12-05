Игнатьев: «Южная Корея или Сенегал — это команды новой формации»

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Борис Игнатьев высказался о выступлении национальных сборных Южной Кореи и Сенегала на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Южная Корея или Сенегал — это команды новой формации. Они идут своим путём и оставляют очень хорошее впечатление», - приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

Специалист предположил, что какие-то малозначительные качества перечисленные им команды, может быть, заимствуют у лучших сборных турнира, однако по большей части они всё же демонстрируют свою самобытность.

Сенегал завершил своё выступление на ЧМ-2022, потерпев поражение от Англии в 1/8 финала (0:3), Южной Корее предстоит сыграть с Бразилией.