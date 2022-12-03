Линекер призвал Саутгейта поберечь Уокера перед четвертьфиналом мундиаля, где Англия может сыграть с Францией

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер призвал наставника «трёх львов» Гарета Саутгейта поберечь защитника Кайла Уокера перед четвертьфиналом чемпионата мира.

«Кайл Уокер не должен быть в составе сборной Англии на матч ⅛ финала с Сенегалом. Тренерский штаб не может себе позволить, чтобы Уокер получил травму, потому что он является одним из немногих защитников на планете, который способен остановить Килиана Мбаппе 1 в 1», – заявил Линекер в эфире BBC Sport.

Напомним, что если сборная Англии пройдёт Сенегал, а Франция справится в ⅛ финала с Польшей, команды могут встретиться друг с другом в четвертьфинале.