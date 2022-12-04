​Фердинанда шокировало решение Саутгейта по составу сборной Англии

Сборная Англии в воскресенье будет сражаться за место в четвертьфинале чемпионата мира. Команда Гарета Саутгейта сыграет против Сенегала. Рулевой «трёх львов» Гарет Саутгейт принял решение оставить в запасе Маркуса Рэшфорда, что шокировало экс-игрока команды Рио Фердинанда.

«Представьте себе, что вы набираете сумасшедшую форму на чемпионате мира, а потом вам приходится сидеть на скамейке запасных. Это сносит мне голову», - высказался Фердинанд в эфире BBC.

Ознакомиться со стартовым составом сборной Англии можно в нашей новости.

Матч сборных Англии и Сенегала стартует в 22:00 по Москве. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.