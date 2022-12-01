Райс: «Сборная Англии приехала на чемпионат мира, чтобы выиграть трофей»

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс рассказал о целях своей команды на катарском мундиале.

Англичане стали первыми в своей группе, набрав семь очков, и в 1/8 финала встретятся со сборной Сенегала.

«Мы приехали сюда не для того, чтобы довольствоваться выходом из группы – мы хотим пройти весь путь и выиграть трофей. Достаточно посмотреть на подбор игроков в атаке сборной Англии – там собраны футболисты высочайшего уровня, достигшие невероятных высот в своих клубах. Нам совершенно некого бояться», – приводит BBC слова хавбека.

Матч Англия – Сенегал пройдёт 4 декабря в 22:00 по московскому времени.