Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матчей плей-офф Нидерланды – США и Аргентина Австралия, а также ожиданиями от игр Франция – Польша и Англия – Сенегал.

- Нидерланды обыграли в плей-офф США. В этом нет неожиданности?

- Здесь все предсказуемо. Хотя Америка показала хороший футбол. Можно было надеяться на положительный результат для нее. Но победа голландцев была ожидаема.

- Как вам матч Аргентины с Австралией? Не самая легкая победа команды Месси. Она могла пропустить второй мяч.

- Да. Но все равно она увереннее играла, лучше. Было ощутимо, что Аргентина сильнее.

- Вообще удивило, что США и Австралия смогли выйти из группы?

- Что касается США, то нет. Там хорошие футболисты. Команда показывает интересный, современный, зрелищный футбол. Вот Австралия удивила. Она вообще не вписывается в компанию сборных, которые вышли в 1/8. Были команды, которые туда не попали, но являются сильнее австралийцев.

- Что думаете об игре Месси, который каждый матч устанавливает какие-то рекорды?

- О нем столько уже сказано. В любом случае уже, наверно, пришло время смотреть на него реально. Он великий, ему можно поклониться, но он уже не тот. Понятно, что зависимость Аргентины от него большая, и это минус. Потому что она могла бы быть более разнообразна. Там много футболистов высочайшего класса, которые не могут себя проявить в полной мере, потому что находятся в тени. Но Месси делает результат в каждом матче. Он сейчас великолепен. Забивает постоянно и с игры, и с пенальти. Но реальность такова, что надо смотреть вперед. Наверняка это его последний чемпионат мира. Поэтому нужно думать о будущем.

- В ¼ финала Аргентина сыграет с Нидерландами. Что думаете об этой паре?

- Это великие команды с хорошими футболистами. Хорошая пара, которую я ждал. Думаю, мы увидим интересный футбол. Хотя обе сборные сейчас не показывают своей лучшей игры по зрелищности. Но все равно ждешь от них хороший футбол, потому что в этих сборных исполнители высочайшего класса. Трудно сказать, кто фаворит пары. Здесь его вообще нет. Я будут болеть за голландцев. Всегда за них болею, когда наши не играют.

- Кто-то из этой пары способен выиграть чемпионат мира?

- Все решает случай. Когда итальянцы стали чемпионами в 1982 году, они тоже выходили тяжело, не получалось, а потом к концу раскачались. Но эти команды на такое не способны.

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- Сегодня в плей-офф сыграют две пары. Какие ожидания от матча Франция – Польша?

- Здесь все понятно. Польша не показывает футбол хорошего уровня. Убери голкипера и Левандовски, не знаю, как они будут играть. А французы играют здорово, с запасом. Эта команда может стать чемпионами мира по своему потенциалу и игре. Это явный фаворит.

- Матч Англия – Сенегал будет более упорным?

- Англичане другие сейчас, не такие, как когда играют летом на мундиале. Во-первых, это самая дорогая сборная на чемпионате мира в Катаре. Это говорит том, что футболисты собраны очень хорошие, и они не реализовали себя в полной мере. Сенегал тоже очень нравится. Он способен преподнести сюрприз англичанам, хотя это будет тяжело. Фаворит здесь сборная Англии, но сюрпризы можно ожидать.

Елена Григорьевская