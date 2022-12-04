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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Колыванов не видит фаворита в матче Англия — Сенегал

04 Декабря 2022 • 15:44 Комментировать
Англия
...
Сенегал
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Через 4 ч. 35 мин.

Известный российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретятся Англия и Сенегал.

По мнению эксперта, шансы этих команд в предстоящей игре равны.

«Сенегальцы очень мощные, быстрые, не боятся играть. Но вообще очень сложно предсказать, каким будет этот матч», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Напомним, матч Англия — Сенегал состоится сегодня, 4 декабря. Начало этой встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. Победитель данного противостояния в четвертьфинале мундиаля сыграет с победителем пары Франция — Польша.  

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АНГЛИЯ СЕНЕГАЛ
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