Колыванов не видит фаворита в матче Англия — Сенегал

Известный российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретятся Англия и Сенегал.

По мнению эксперта, шансы этих команд в предстоящей игре равны.

«Сенегальцы очень мощные, быстрые, не боятся играть. Но вообще очень сложно предсказать, каким будет этот матч», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Напомним, матч Англия — Сенегал состоится сегодня, 4 декабря. Начало этой встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. Победитель данного противостояния в четвертьфинале мундиаля сыграет с победителем пары Франция — Польша.