Беллингем стал самым молодым в истории автором ассиста на ЧМ среди англичан

Хавбек сборной Англии Джуд Беллингем продолжает обновлять рекорды.

На 38-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира против сборной Сенегала полузащитник дортмундской «Боруссии» ассистировал Джордану Хендерсону, чей точный удар вывел англичан вперёд. Таким образом, как отмечает Opta, Беллингем стал самым юным в истории сборной Англии автором голевой передачи в рамках чемпионата мира. Стоит отметить, что сбор статистических данных ведётся с 1966 года.

Ранее Джуд Беллингем уже отметился забитым голом на катарском мундиале, поразив ворота сборной Ирана в поединке первого тура группового этапа.