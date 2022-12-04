Канчельскис считает, что Сенегал способен пройти Англию

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретятся Англия и Сенегал.

Канчельскис считает, что действующему чемпиону Африки по силам пройти англичан, несмотря на то, что подопечные Гарета Саутгейта выглядят фаворитами этого противостояния.

«Сборная Сенегала может пройти сборную Англии – это всё-таки плей-офф, на одну игру можно собраться. Думаю, что предпочтительнее будут англичане, я буду болеть за них», — цитирует Канчельскиса Metaratings.

Кроме того, Канчельскис отметил, что помешать Англии выиграть турнир может отсутствие опытных футболистов в составе команды.

Матч Англия — Сенегал состоится сегодня, 4 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.