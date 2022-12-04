​Франция – третий четвертьфиналист ЧМ-2022, с кем теперь играть команде

Сборная Франции в субботу вечером в матче 1/8 финала чемпионата мира обыграла Польшу со счётом 3:1. Команда Дидье Дешама пробилась в четвертьфинал мундиаля вслед за сборными Нидерландов и Аргентины, получившими свои путёвки накануне.

Теперь французы будут восстанавливаться, а дальше - готовиться к следующему матчу на мундиале в Катаре. В четвертьфинале чемпионата мира Франция сыграет с победителем противостояния Англия – Сенегал.

Матч между сборными Англии и Сенегала стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.