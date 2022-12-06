Варан вспомнил о словах, которые сказал игрокам сборной Франции в перерыве матча с Польшей

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан рассказал о словах, которые он произнёс для своих партнёров в перерыве матча 1/8 финала чемпионата мира против Польши (3:1). Напомним, что к этому моменту «трёхцветные» вели со счётом 1:0.

«Мы живём мечтой, но эта мечта может рухнуть в любой момент, если мы будем продолжать в том же духе», — приводит слова Варана GFFN.

Победа в прошедшем матче позволила французам выйти в четвертьфинал мундиаля, где им предстоит встретиться со сборной Англии, уверенно одолевшей в 1/8 финала действующего чемпиона Африки Сенегал (3:0). Эта игра состоится 10 декабря, и начнётся она в 22:00 по московскому времени.