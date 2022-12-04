Мбаппе обошёл Роналду по количеству голов на чемпионатах мира и сравнялся с Месси

Сборные Франции и Польши сыграли в третьем матче в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Французы забили три мяча, два из них на свой счет записал Килиан Мбаппе, который в ходе этого матча обошел по количеству голов на чемпионате мира Криштиану Роналду. У Мбаппе девять голов, у португальца - восемь.

В то же время Мбаппе сравнялся по количеству мячей с аргентинцем Лионелем Месси, но и у того, и у Роналду остаются возможности для пополнения своего бомбардирского счета. Как, впрочем, и у Мбаппе - сборная Франции вышла в четвертьфинал и сегодня же узнает своего соперника, сборную Англии или Сенегала.