Гризманн — о матче с Польшей: «Ничто никому не гарантировано»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн высказался о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Польши.

По мнению 31-летнего футболиста, лёгких соперников на таких крупных турнирах не бывает, поэтому Гризманн призвал свою команду сохранять концентрацию до самого конца встречи.

«Ничто никому не гарантировано, нам нужно будет оставаться сосредоточенными с первой до последней секунды», — заявил Гризманн на предматчевой пресс-конференции.

Матч Франция — Польша состоится завтра, 4 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира встретится с лучшей командой из пары Англия — Сенегал.