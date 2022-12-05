Почеттино оценил уровень игры Мбаппе

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, ранее тренировавший «ПСЖ», поделился мнением о нападающем сборной Франции Килиане Мбаппе. 23-летний форвард забил уже пять голов на чемпионате мира в Катаре.

«Мбаппе – невероятный талант. Это очень яркий и умный футболист. Он сейчас демонстрирует потрясающее мастерство. Килиан входит в число трех-пяти лучших игроков мира», - передает слова аргентинца Eurosport.

Сборная Франции накануне победила Польшу со счетом 3:1 и уверенно шагнула в четвертьфинал чемпионата мира. В следующем поединке подопечные Дидье Дешама встретятся с командой Англии.