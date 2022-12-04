Жиру: «Обойти Анри было моей детской мечтой»

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру поделился своими впечатлениями о том, что стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.

Франция обыграла команду Польши в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (3:1), а Жиру забил 52-й гол в футболке национальной сборной, с помощью чего обошел Тьерри Анри (51).

«Это было моей детской мечтой — обойти Тьерри Анри. Теперь я могу оставить это в прошлом. Сейчас моя главная мысль - пройти с командой как можно дальше на этом турнире», — сказал Жиру в интервью RMC Sport.

В 1/4 финала команда Дидье Дешама сыграет против победителя матча Англия - Сенегал, который начнется 4 декабря в 22:00 по московскому времени.

Следить за событиями этой встречи можно в текстовой трансляции на сайте Liveresult.ru.