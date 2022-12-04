Червиченко: «Думаю, наша сборная играла бы на этом чемпионате мира как Польша»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, как сборная России могла бы выступить на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, весной текущего года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия во всех международных турнирах.

По мнению Червиченко, сборная России не смогла бы продемонстрировать на мундиале красивый футбол. Предприниматель сравнил нашу национальную команду с Польшей. Которая сегодня, 4 декабря, в матче 1/8 финала турнира встретится с Францией.

«Думаю, наша сборная играла бы на этом чемпионате мира как Польша. Скорее всего, мы даже не вышли бы из группы. До последнего в мучительных муках надеялись на какие-то голы в соседних матчах», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Матч Франция — Польша начнётся в 18:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира встретится с лучшей командой из пары Англия — Сенегал.