Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о сборных, вышедших в плей-офф чемпионата мира из групп С и D.

- Вчера определились еще две пары, которые вышли в плей-офф. Аргентина переиграла Польшу и заняла первое место, но вышла из группы не без труда. Почему так получилось?

- Как показывает практика, обычно те команды, которые пробиваются с трудом, и добиваются результата в итоге. Сборная набирает форму за счет этих предварительных игр. Я думаю, что такие команды, как Бразилия, Аргентина, наверняка планировали подойти к оптимальному физическому состоянию именно к решающим матчам. А они сейчас только начнутся.

- Как вам игра Аргентины на групповом этапе? Не разочаровались?

- Нет. Невозможно все матчи провести здорово. Взять Англию. В первой встрече феерия, потом все со скрипом. Французы первые две игры провели хорошо, поменяли состав и сыграли со скрипом. Сейчас уже никто не имеет права на ошибку. Любая оплошность может стать роковой, и сборная вылетит с турнира. Поэтому индивидуальное мастерство игроков может сказаться. Понятно, что большего ждут и от Месси, и от Роналду. Хорошо, что эти сборные пробились дальше, и мы еще увидим этих ребят.

- А игру Месси как оцените? С Мексикой он сделал результат, а вчера не забил пенальти. Оправдывает его игра ожидания?

- Не только Месси не забил пенальти. Надо отдать должное вратарю Польши. Он взял два одиннадцатиметровых удара и реально является половиной команды. Понятно, что Аргентина вчера доминировала на поле, имела преимущество. А Польша надеялась на какое-то чудо и особо не прикладывала усилий. Вся их игра была на разрушение. Создать ничего не получалось.

- А Месси вам как?

- Он очень много контролирует мяч. Ставка сделана на результат. Видно, что он свои личные амбиции отодвинул на задний план и работает на команду, как никто.

- Аргентина попала на Австралию. Как оцените эту пару?

- На Австралию никто не рассчитывал. Думали, что дальше пройдет Дания. Но австралийцы оказались крепкой командой. С такой чем раньше забьешь, тем проще будет играть. Если будет так, как с Данией, все будет тянуться, то достаточно одного шансы, чтобы его реализовать и повлиять на результат. Понятно, что Аргентина – фаворит пары, с учетом того, что ставка делается на чемпионские амбиции. И все судьи, как я понимаю, ошибаются в пользу этих игроков – Месси и Роналду. Никто не хочет, чтобы эти команды не прошли дальше.

- Игроки сборной Аргентины говорят, что будет сложно и команды примерно равны. Перестраховываются?

- Нет. Сейчас недооценки быть не может. Они правильно говорят. Сейчас нельзя заявлять, что они уже прошли этого соперника. Игры с Данией это показали. Датчане начали активно, а потом их отодвинули, австралийцы начали подходить к воротам и забили классный мяч.

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- Как вам игра поляков на чемпионате мира? Они прыгнули выше головы, выйдя из группы?

- Они вышли со скрипом. Большего ждали от Левандовски, но он зависимый игрок. Понятно, что когда перекрываются все каналы, по которым может быть доставлен мяч, то действовать очень сложно. Он пытался за что-то зацепиться, но на нем всегда весели два-три игрока. В такой ситуации сложно себя проявить. А так по большому счету об этой сборной сказать нечего.

- Пару Польша – Франция как оцените? Есть шансы у поляков?

- Если только французы будут играть вторым составом.

- А если довести дело до серии пенальти, тогда шансы будут, учитывая, что Щесны отразил уже два пенальти на этом чемпионате?

- До них еще надо добраться. С другой стороны, сенсации, наверное, еще будут. Нельзя сказать однозначно, что победят те или иные. Да, есть фавориты, но как сложатся игры, непонятно. Иногда находит коса на камень, и ничего не сделаешь. Можно играть лучше, но не реализовать моменты, а у соперника будет один момент, и он его использует. Это же игры на вылет. Здесь больше внимания будет уделяться обороне. Цена ошибки очень возрастает. Можно пропустить, и не факт, что ты забьешь два мяча. Сейчас все сборные научились организованно обороняться. Если команда поставит «автобус» у штрафной, через него будет очень сложно пробиться.

Елена Григорьевская