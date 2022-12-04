​Мбаппе заплатит штраф после матча с Польшей

Килиан Мбаппе получил приз лучшему игроку матча Франция – Польша на чемпионате мира и, согласно регламенту, должен был в обязательном порядке выступить на пресс-конференции. Тем не менее, Мбаппе отказался.

«Мне нужно сосредоточиться на соревновании. Когда я сосредотачиваюсь на чём-то одном, я не хочу тратить энергию на что-то другое. Вот почему я не захотел идти на пресс-конференцию. Я заплачу штраф сам. Федерация не должна платить за личные решения игроков», - слова Мбаппе в социальных сетях приводит журналист Адриен Гренье.

Напомним, что Франция обыграла Польшу в поединке 1/8 финала чемпионата мира со счётом 3:1. Килиан Мбаппе забил два гола и отдал один голевой пас на партнёра.