Джоркаефф: «В 1/8 финала жду больших сюрпризов»

Бывший чемпион мира в составе французской сборной в 1998-м году Юрий Джоркаефф с интересом следит за событиями чемпионата мира в Катаре. Он считает, что сюрпризы, которых немало было в групповом раунде, продолжатся и в матчах 1/8 финала чемпионата.

- Нет новой, талантливой молодежи. Очень мало. Мбаппе - уникум. Многие команды, к тому же, играют в схожей манере, стираются различия между европейскими, южноамериканскими, африканскими. В 1/8 я жду продолжения сюрпризов, - заявил Джоркаефф pianetamilan.it.

В настоящий момент сборная Франции сражается с поляками в третьем матче в рамках 1/8 финала чемпионата мира.