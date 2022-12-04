Судьи заставили Кунде снять цепочки только на 42-й минуте матча

Защитник национальной сборной Франции Жюль Кунде вышел на поле в матче 1/8 финала чемпионата мира с несколькими золотыми цепочками на шее, что запрещено правилами ФИФА. Судьи проморгали этот момент и долгое время этого не замечали. Только на 42-й минуте арбитры заставили Кунде снять украшения. Золотые цепочки на шее футболиста заметил боковой судья, когда защитник планировал вбросить аут рядом с ним.

Кунде не смог быстро снять цепочки сам, поэтому он подбежал к технической зоне своей команды, где ему помогли. Пауза составила считанные секунды.

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