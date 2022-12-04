Мбаппе оформил дубль, забив с той же точки

Подходит к концу очередной матч стадии 1/8 финала чемпионата мира, в котором играют сборные Франции и Польши. Лучшая команда прошлого турнира выиграла первый тайм благодаря запоздалому голу Оливье Жиру. Ближе к концу игры в контратаке Килиан Мбаппе расстрелял ближний угол ворот метров с 15. В компенсированное время молодой француз оформил дубль примерно с той же точки, на сей раз мяч был направлен уже в дальнюю девятку ворот польской команды.

Сборная Франции побеждает со счетом 3:0 и выходит на победителя в паре Англия - Сенегал.

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