Рабио: «Не впечатлён игрой Мбаппе»

Хавбек сборной Франции Адриен Рабио высказался об игре нападающего Килиана Мбаппе в сегодняшнем поединке против команды Польши в плей-офф чемпионата мира – 2022. В активе 23-летнего форварда два гола и один ассист.

«Мбаппе меня не впечатлил своей игрой, ведь я знаю его потенциал. Килиану еще есть куда расти. Правда, голы, которые он забивают, мне реально нравятся. Это именно то, чего ждут от него в команде. Мы работаем в обороне и ждем, когда Мбаппе выполнит свою задачу в атаке», - передает слова полузащитника Lequipe.

Франция уверенно победила Польшу со счетом 3:1. В четвертьфинале «трёхцветные» сыграют против победителя пары Англия – Сенегал.