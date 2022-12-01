Кечинов считает, что Польша не заслужила выход в плей-офф ЧМ-2022

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о выходе сборной Польши в плей-офф чемпионата мира – 2022.

«Считаю, что сборная Польши абсолютно незаслуженно вышла из группы! Мне больше симпатичны были и Саудовская Аравия, и сборная Мексики. Они больше заслуживали выхода из группы», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, группу С выиграла сборная Аргентины, а поляки стали вторыми. Обе эти команды вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Покинули турнир саудовцы и мексиканцы.

На первой стадии плей-офф Аргентина встретится с Австралией (3 декабря), а Польша — с Францией (4 декабря).