Маркизио: «Мбаппе очень хорош, но Гризманн тоже невероятно важен для сборной Франции»

Известный экс-полузащитник сборной Италии Клаудио Маркизио прокомментировал успех сборной Франции.

Коллектив Дидье Дешама обыграл Польшу в 1/8 финала (3:1) благодаря дублю Килиана Мбаппе и голу Оливье Жиру.

«Достижения Мбаппе поражают, а ведь ему нет даже 24 лет. Он невероятно быстр и техничен. Чем хороша Франция – в её атаке играют не только Мбаппе и Жиру, способные забивать, но и Гризманн, раскрывшийся в уникальной роли. Сегодня он не только приносил пользу в атаке, но и возвращал команде мяч, иногда даже в своей штрафной площади. Огромная похвала Дешаму, нашедшему Антуану идеальное применение», – цитирует RAI итальянца.